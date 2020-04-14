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Bünyan Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı

Bünyan Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

14.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:57
Bünyan Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı
Bünyan Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

Bünyan Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken halk sağlığının korunmasına yönelik, önlemlerini artırarak devam ettiriyor. Bu kapsamda ekipler cadde kaldırım ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Tedbirlerin artarak devam edeceğini belirten Bünyan Belediye başkanı Özkan Altun," Belirli aralıklarla dezenfekte ettiğimiz cadde ve kaldırımlarımızı bu kez de köpüklü ve tazyikli suyla yıkadık. Kıymetli hemşehrilerimizin gözü arkada kalmasın, Bünyan Belediyesi hep sizinle.Tüm ekiplerimizle gece ve gündüz sizin sağlığınız için sokaklardayız. Bu süreçte hassasiyetle aldığımız önlemlerimizi her geçen gün artırarak devam ettireceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Bünyan Belediyesi, Bünyan, Güncel
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