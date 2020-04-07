Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bünyan Belediyesi esnaflara ücretsiz maske dağıtıyor

Bünyan Belediyesi, yeni tip korona virüsle (COVID-19) mücadele kapsamında ilçe esnaf ve alışveriş yapan vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

07.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:40
Bünyan Belediyesi esnaflara ücretsiz maske dağıtıyor
Bünyan Belediyesi, yeni tip korona virüsle (COVID-19) mücadele kapsamında ilçe esnaf ve alışveriş yapan vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanlarında maske takma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Başkan Altun, bu kapsamda ilçe esnafına ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptıklarını belirterek, vatandaşlardan evde kalmalarını, zaruri durum olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ederek dışarı çıkmaları durumunda ise hem kendi hem de çevresindeki vatandaşların sağlığı için maske kullanmalarının önemini hassasiyetle hatıratı. Başkan Özkan Altun," Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgının önüne geçme noktasında aldığımız tedbirlere ve yaptığımız çalışmalara ücretsiz maske dağıtımını da ekledik. Esnafımızı ziyaret ederek, Bünyan Belediyesi olarak ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdik. Esnaf ve hemşehrilerimize alınan tedbirlere uyulması noktasında uyarılarda bulunduk. İlçe merkezimiz başta olmak üzere 46 mahallemizde faaliyet gösteren esnaflarımızın tamamına bu maskeleri ücretsiz dağıtacağız. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın vatandaşlarımıza yönelik başlattığı ücretiz maske dağıtımına bizde Bünyan Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde gerekli desteği vereceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Bünyan Belediyesi, Bünyan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bünyan Belediyesi esnaflara ücretsiz maske dağıtıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:20: Katiliyle birlikte kamerada - Haber 11:20: Siirtli göçebe, korona virüse dikkat çekmek için hayvanlarına maske taktı - Haber 11:20: Ertuğrul Çetin: "Tedbirini al, temassız kal, evinde kal, sağlıkla kal" - Haber 11:18: Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı - Haber 11:18: Ahlatlı hakkak Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ahşaba işliyor - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:45: Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler