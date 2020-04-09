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Bünyan Belediyesi esnaftan alışveriş yaparak ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Bünyan Belediyesi, ilçedeki esnaftan satın aldığı gıda malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

09.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:52
Bünyan Belediyesi esnaftan alışveriş yaparak ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor
Bünyan Belediyesi, ilçedeki esnaftan satın aldığı gıda malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Belediye, koronaviriüs tedbirleri kapsamında insanların dışarıya çıkmadığı bu günlerde, ilçe esnafını desteklemek ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için esnaftan satın aldığı gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Erol Gül, Belediye Başkanı Özkan Altun öncülüğünde belediye tarafından başlatılan kampanya ile hem yerel esnafın desteklediğini hem de ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
Devletin desteğinin yanı sıra ilçe içinde dayanışma ve yardımlaşmanın fitilini ateşleyen ve her kesime örnek teşkil eden bu anlamlı kampanya için Altun'a teşekkür eden Gül, "Merkezi bütçeden belediye için gelen fazla ödeneğin tamamını esnafımızı desteklemek için ve ihtiyaç sahiplerine ayıran, bunu yaparken katılımcı bir yönetim anlayışı ile odamızı da bu işe dahil eden başkanımızı gönülden alkışlıyorum." dedi.
Esnaf ve vatandaşlar da bu zor süreçte kendilerine sahip çıkan Altun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Bünyan Belediyesi, Bünyan, Güncel
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