Bünyan Belediyesi Halıcılık Tur AŞ'de toplu sözleşme sevinci
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediyesi Halıcılık Tur.
16.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:38
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediyesi Halıcılık Tur. AŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika ile Bünyan Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi.
Bünyan Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, 1 yıllık sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle üyelerinin maaşlarının ve sosyal haklarının yüzde 15 oranında artacağını belirtti.
Çelik, "Belediye Başkanımıza, üyelerimize göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız zamlarda arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise işçilerinin aldıkları zammı aileleri ile huzur içinde harcaması temennisinde bulundu.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika ile Bünyan Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi.
Bünyan Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, 1 yıllık sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle üyelerinin maaşlarının ve sosyal haklarının yüzde 15 oranında artacağını belirtti.
Çelik, "Belediye Başkanımıza, üyelerimize göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız zamlarda arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise işçilerinin aldıkları zammı aileleri ile huzur içinde harcaması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Hizmet İş Sendikası, Bünyan Belediyesi, Kayseri, Bünyan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi