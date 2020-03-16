Bünyan Belediyesi İlçe Devlet Hastanesi dezenfekte edildi
Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
16.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:18
Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanları titizlikle temizliyor. Okullar, ibadethaneler, yurtlar ve kamu kurumları dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü alanların başında geliyor. Ekipler son olarak Bünyan Devlet Hastanesi'nde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların çok daha hassas ve titiz olmasını istedi.
Belediye olarak bu konuda iyi bir süreç yürütüldüğünü ifade eden Başkan Altun, "Devletimiz gibi bizde tüm birimlerimizle başarılı bir çalışma yapıyoruz. Ekiplerimiz ilçemiz genelinde tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Belediye olarak bazı programlarımızı erteleme kararı aldık. Bu süreçte vatandaşlarımız hijyen kurallarına dikkat etmeliler. Devletimiz ve bizler gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz ancak kişisel olarak da tedbirimizi almamız gerekiyor" dedi. - KAYSERİ
Salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanları titizlikle temizliyor. Okullar, ibadethaneler, yurtlar ve kamu kurumları dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü alanların başında geliyor. Ekipler son olarak Bünyan Devlet Hastanesi'nde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların çok daha hassas ve titiz olmasını istedi.
Belediye olarak bu konuda iyi bir süreç yürütüldüğünü ifade eden Başkan Altun, "Devletimiz gibi bizde tüm birimlerimizle başarılı bir çalışma yapıyoruz. Ekiplerimiz ilçemiz genelinde tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Belediye olarak bazı programlarımızı erteleme kararı aldık. Bu süreçte vatandaşlarımız hijyen kurallarına dikkat etmeliler. Devletimiz ve bizler gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz ancak kişisel olarak da tedbirimizi almamız gerekiyor" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Bünyan Belediyesi, Devlet Hastanesi, Bünyan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirge Yüksekova'da görüldü
Güncel
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Güncel
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Güncel
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Güncel
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi