Bünyan Belediyesi ilçedeki tüm dükkanları dezenfekte ediyor
Bünyan Belediyesi temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren tüm dükkanları dezenfekte ediyor.
18.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:40
Bünyan Belediyesi temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren tüm dükkanları dezenfekte ediyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede halk sağlığı adına çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.
Başkan Altun," Ekiplerimiz ilçemizdeki tüm dükkanları salgın hastalıklara karşı dezenfekte ediyoruz. Bünyan'da vatandaşımızın uğradığı kritik noktaları büyük bir titizlikle dezenfekte eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekiplerimizle ara vermeden bugün, yarın ve sonrasında da çalışmalara devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerimiz için görev başındayız" dedi.
İlçe esnafı ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Özkan Altun ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KAYSERİ
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede halk sağlığı adına çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.
Başkan Altun," Ekiplerimiz ilçemizdeki tüm dükkanları salgın hastalıklara karşı dezenfekte ediyoruz. Bünyan'da vatandaşımızın uğradığı kritik noktaları büyük bir titizlikle dezenfekte eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekiplerimizle ara vermeden bugün, yarın ve sonrasında da çalışmalara devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerimiz için görev başındayız" dedi.
İlçe esnafı ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Özkan Altun ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Bünyan Belediyesi, Özkan Altun, Bünyan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü