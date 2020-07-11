Bünyan Belediyesi iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor

Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Korona virüse karşı yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda ilçede faaliyet gösteren tüm iş yerlerini periyodik olarak dezenfekte ediyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede halk sağlığı adına çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Başkan Altun;" Ekiplerimizle ilçemizdeki tüm iş yerlerini salgın hastalıklara karşı dezenfekte ediyoruz. Korona virüs salgınına karşı normalleşme sürecinde de dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyoruz.. Ortak kullanım alanlarında tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Bünyan'da vatandaşımızın uğradığı kritik noktaları büyük bir titizlikle dezenfekte eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum "dedi.

İlçe esnafı ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Özkan Altun ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ