Bünyan Belediyesi okulları dezenfekte etti
Bünyan Belediyesi, ilçedeki okulların tamamını 'hidrojen peroksit' maddesi ile dezenfekte etti.
12.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:59
Bünyan Belediyesi, ilçedeki okulların tamamını 'hidrojen peroksit' maddesi ile dezenfekte etti.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan tüm okullarda bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.
Bünyan Belediyesi, ilçedeki tüm okul ve kreşlerde dezenfekte çalışmalarına başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tüm okulların bahçe ve girişlerinden başlayarak, sınıflar, koridorlar, merdivenler ve tuvaletleri koruma ve kontrol amacıyla dezenfekte ediliyor. Ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı onaylı hidrojen peroksit maddesi ile dezenfekte etti.
Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor.
Dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı önlemlerini arttırdıklarını belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle Bünyan'da bulunan tüm okullarda, dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Başkan Altun "Vatandaşlarımızın ve özellikle de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle Bünyan Belediyesi olarak hijyen çalışmamızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.
Başkan Altun; vatandaşları bu dönemde ortaya çıkabilecek olan fırsatçılara pirim vermemeleri konusunda da uyararak, kişisel hijyenin önemine bir kez daha dikkat çekti. - KAYSERİ
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan tüm okullarda bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.
Bünyan Belediyesi, ilçedeki tüm okul ve kreşlerde dezenfekte çalışmalarına başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tüm okulların bahçe ve girişlerinden başlayarak, sınıflar, koridorlar, merdivenler ve tuvaletleri koruma ve kontrol amacıyla dezenfekte ediliyor. Ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı onaylı hidrojen peroksit maddesi ile dezenfekte etti.
Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor.
Dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı önlemlerini arttırdıklarını belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle Bünyan'da bulunan tüm okullarda, dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Başkan Altun "Vatandaşlarımızın ve özellikle de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle Bünyan Belediyesi olarak hijyen çalışmamızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.
Başkan Altun; vatandaşları bu dönemde ortaya çıkabilecek olan fırsatçılara pirim vermemeleri konusunda da uyararak, kişisel hijyenin önemine bir kez daha dikkat çekti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Bünyan Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Bünyan, Güncel
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