Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bünyan Belediyesi vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor

Bünyan Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki vatandaşların özel araçları, toplu taşıma ve kamu kurumlarında hizmet veren araçlar ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

03.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:47
Bünyan Belediyesi vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor
Bünyan Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki vatandaşların özel araçları, toplu taşıma ve kamu kurumlarında hizmet veren araçlar ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Dünyayı eskisi altına alan korona virüs ile mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atan Bünyan Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha önce yapılan çalışmalar kapsamında; okullar, hastaneler, sağlık ocakları, camiler, kahvehaneler, ilçedeki sektör ayırt etmeksizin faaliyet gösteren 498 esnafın tamamı, tüm kamu binaları, otobüs durakları, parklar, toplu taşıma araçları, taksiler ve toplu konutlar, 2 araç 5 makine ve 5 kişiden oluşturulan özel ekiple Virkon-s ve Sodyum Hipoklorid dezenfektanları ile yıkanarak dezenfekte edildi.

Şimdi ise verilen yeni hizmetle ilçede yaşayan tüm vatandaşların özel araçları,toplu taşıma araçları ve kamu kurumlarına ait araçlar ücretsiz iç-dış dezenfekte ediliyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı yerleşkesi içinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü Depo Sahasında kurdukları mobil araç dezenfeksiyon istasyonu ile verilmeye başlanan hizmetten her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri tüm vatandaşların faydalanabileceğini belirtti.

Başkan Altun, salgına karşı genel temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri: , Sağlık Bakanlığının faaliyetlerini destekleyen hizmetler, Esnaf ve iş yerlerine yönelik desteklemeler ile Sosyal yardımların artırılarak devam edeceğini ifade etti. - KAYSERİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: Sokakta oynanan geleneksel oyunlar ailelerin evde vakit geçirme aracı oluyor - Haber 12:20: Başkan Çiftçi'den vatandaşlara mektup - Haber 12:20: İstanbul Fatih'te 25 kişi kumar oynarken basıldı - Haber 12:20: Kars'ta sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başladı - Haber 12:20: Muğla'da bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber