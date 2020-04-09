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Bünyan Belediyesi yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Bünyan Belediyesi ilçedeki tüm esnaflardan yaptığı alışverişle oluşturduğu yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:32
Bünyan Belediyesi yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
Bünyan Belediyesi ilçedeki tüm esnaflardan yaptığı alışverişle oluşturduğu yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bünyan Belediyesi Korona viriüs tedbirleri nedeniyle insanların dışarıya çıkmadığı bu günlerde ilçe esnafını desteklemek ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için kolları sıvadı. İlçede faaliyet gösteren tüm esnaflardan yapılan alışverişle oluşturulan gıda paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. İlçe esnafı ve vatandaşlar bugüne kadar olduğu gibi bu zor süreçte de hem vatandaşlara hemde esnafına sahip çıkan, yalnız bırakmayan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a duyarlılığı için teşekkür ettiler. Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Erol Gül zor süreçte esnaf ve vatandaşlara kol kanat geren Başkan Altun'a teşekkür ederek; "Ülkemizin zor günlerden geçtiği bugünlerde Belediye Başkanımız Sayın Özkan Altun öncülüğünde Bünyan Belediyemiz tarafından başlatılan kampanya ile hem yerel esnafımız destekleniyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin temel ihtiyaçları karşılanıyor. İlçemizdeki tüm esnafımızdan alınan malzemelerle oluşturulan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devletimizin desteğinin yanı sıra ilçemiz içinde dayanışma ve yardımlaşmanın fitilini ateşleyen ve her kesime örnek teşkil eden bu anlamlı kampanya için Başkanımız Sayın Özkan Altun'a şahsım, odamız ve esnaflarımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Merkezi bütçeden belediye için gelen fazla ödeneğin tamamını esnafımızı desteklemeye ve ihtiyaç sahiplerine ayıran,bunu yaparken de katılımcı bir yönetim anlayışı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odamızı da bu işe dahil eden Değerli Başkanımızı gönülden alkışlıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Bünyan Belediyesi, Özkan Altun, Bünyan, Güncel
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