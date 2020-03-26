Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bünyan Belediyesi yaşlılara şefkat elini uzatmaya devam ediyor - Haberler

Bünyan Belediyesi yaşlılara şefkat elini uzatmaya devam ediyor

Bünyan Belediyesi ekipleri, evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.

26.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:02
Bünyan Belediyesi yaşlılara şefkat elini uzatmaya devam ediyor
Bünyan Belediyesi ekipleri, evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.

Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri 65 yaş üzeri vatandaşlara market, pazar alışverişleri ile fatura ödemeleri gibi her türlü konuda yardımcı olmaya devam ediyor. Ekipler kendilerinden talepte bulunan vatandaşlarla ivedilikle iletişime geçerek taleplerini alıyor. Alışveriş, maaş çekme, fatura ödemesi gibi talepler yerine getirilerek alışveriş fileleri ve fişler talepte bulunan vatandaşlara teslim ediliyor. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Yaşlılar, Allah'ın dualarına icabet ettiği, ihsan ve ikramına mazhar kıldığı kimselerdir. Milli ve manevi değerlerimizi, kültürümüzü yarınlara taşıyan, geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli köprülerimizdir. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimiz ile ilçemizde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi büyüklerimize ulaşarak temel ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine teslim etmeye devam ediyoruz. Rabbim tüm büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler versin" dedi.

İhtiyaçları karşılanan vatandaşlar toplum sağlı için evde kaldıklarını belirterek Başkan Özkan Altun ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Bünyan Belediyesi, Zabıta, Bünyan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün ocağı söndü! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün ocağı söndü! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
’Helikopterle dezenfekte yapılacak’ iddiaları yalanlandı Haberler
"Helikopterle dezenfekte yapılacak" iddiaları yalanlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:32: Şuhutlu 2 öğretmenden "Evde Kal" çağrısına klipli destek - Haber 10:32: Simav'da 'Alo Vefa Sosyal Destek' hattı - Haber 10:32: Erzincan'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı - Haber 10:32: Bayburt'ta halk pazarı kapatıldı - Haber 10:32: Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri devriye sırasında hırsızlık zanlılarını yakaladı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber