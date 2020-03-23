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Bünyan Belediyesi yaşlıların yardımına koşuyor

Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını gideriyor.

23.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:10
Bünyan Belediyesi yaşlıların yardımına koşuyor
Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını gideriyor.
Sokağa çıkamadığı için belediyeyi arayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yerine getiriliyor.
Ekipler kimi zaman emekli maaşını çekmeye gidemeyenlerin maaşını çekiyor kimi zaman da gazete isteyenlere gazetelerini götürüyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, salgın riskine karşı alınan önlemler kapsamında tüm ekiplerinin görev başında olduğunu belirterek, "Başımızın tacı büyüklerimizin ihtiyaçlarını gidermek için her an hazırız. Bizlere ulaşan özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan büyüklerimizin ihtiyaçları, zabıta ekiplerimiz tarafından gideriliyor." dedi.

Evde kalan vatandaşlar ise gazete ve kitap okuduklarını, kendileri için değil diğer insanlar için evde kaldıklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Bünyan Belediyesi, Zabıta, Bünyan, Güncel

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