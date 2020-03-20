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Bünyan'da apartmanlar dezenfekte ediliyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında apartmanlardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

20.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:14
Bünyan'da apartmanlar dezenfekte ediliyor
Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında apartmanlardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçede okul, cami, hastane, sağlık ocağı, kamu binaları, toplu taşıma ve kamu araçları ile iş yerlerinde ilaçlama yaptıklarını anımsattı.
Altun, "Tedbirlerimizi artırdık. Tüm ekiplerimizle ilçemizde bulunan çok katlı toplu konutların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle bu günlerde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz." dedi.
İlçe sakinleri ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Altun ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Özkan Altun, Kayseri, Bünyan, Güncel

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