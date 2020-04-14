Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bünyan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Bünyan'da belediye ekipleri tarafından sokaklar ve caddeler dezenfekte edildi.

14.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:12
Bünyan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Bünyan 'da belediye ekipleri tarafından sokaklar ve caddeler dezenfekte edildi.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altunyeni, tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele çalışması kapsamında her mahallede topyekun temizlik ve dezenfekte çalışması başlattıklarını belirtti.
Son olarak belediye ekiplerince cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarının sabunlu suyla yıkandığını belirten Altunyeni, " Belirli aralıklarla dezenfekte ettiğimiz cadde ve kaldırımlarımızı bu kez de köpüklü ve tazyikli suyla yıkadık. Kıymetli hemşehrilerimizin gözü arkada kalmasın,Bünyan Belediyesi hep sizinle.Tüm ekiplerimizle gece ve gündüz sizin sağlığınız için sokaklardayız. Bu süreçte hassasiyetle aldığımız önlemlerimizi her geçen gün artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bünyan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› Güncel ››Bünyan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:05: Resulayn ve Tel Abyad'da, koronavirüs yasakları - Haber 20:04: Keşan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza uygulandı - Haber 20:04: Koca: "Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek kişileri bulmaya odaklanıyoruz. - Haber 20:04: Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri - Haber 20:04: Sağlık Bakanı Koca: "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması... - Haber 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler