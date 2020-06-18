Bünyan'da elektrik hatları yer altına alınıyor

Bünyan'da Şehit Murat Morkoç Caddesi Ören Bayır mevkiinde havai elektrik hatları yenileyerek yer altına alıyor.

Bünyan'da elektrik hatları yer altına alınıyor
18.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:13
Bünyan'da Şehit Murat Morkoç Caddesi Ören Bayır mevkiinde havai elektrik hatları yenileyerek yer altına alıyor.

Yapılan çalışma sayesinde hatlar modernize edilerek bir yandan görüntü kirliliği ortadan kaldırılmış, bir yandan da kötü hava koşullarından dolayı meydana gelen arızalar minimum seviyeye indirilmiş oluyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, çalışma bitene kadar caddenin trafiğe kapalı olacağını hatırlatarak, "Taleplerimizi ve ısrarımızı geri çeviremeyerek ilçemize bu yatırımı gerçekleştiren Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Altun, benzer çalışmanın Ulucami caddesinde de gerçekleştirileceğini hatırlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Bünyan, Ören, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bakan Soylu’nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Merve Boluğur, Nişantaşı’nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Bünyan'da elektrik hatları yer altına alınıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:55: Botsvana'da 3 ayda 154 fil ölü bulundu - Haber 00:53: Son dakika! Düzce Valisi Atay atandıktan sonra ilk ziyaretini 15 Temmuz şehidinin ailesine yaptı - Haber 00:51: Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü - Haber 00:29: İzmir'de, organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama - Haber 00:28: Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde bıraktı - Haber 00:04: PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi - Haber 23:56: Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı - Haber 23:34: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı - Haber 23:15: Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı - Haber 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin