Bünyan'da esnaf yasağa uyuyor
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde alınan yeni tedbirlere esnaf uyarak kahvehane ve benzeri yerleri açmadı.
17.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:36
Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde alınan yeni tedbirlere esnaf uyarak kahvehane ve benzeri yerleri açmadı.
Bünyan'da koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirlere esnaf uyarak kahvehane ve benzeri yerleri açmayıp, kararı destekledi.
Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Erol Gül, alınan tedbir karlarını esnafın uyduğunu belirterek, "Kendimiz ve toplum sağlığı açısından alınan karların önemini anlıyoruz. Bazı ekonomik zorlukları olacak ancak alınan kararların yerinde olduğuna inanıyoruz. Devletimizin esnafımızı mağdur etmeyeceğini biliyoruz." dedi.
Bünyan'da koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirlere esnaf uyarak kahvehane ve benzeri yerleri açmayıp, kararı destekledi.
Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Erol Gül, alınan tedbir karlarını esnafın uyduğunu belirterek, "Kendimiz ve toplum sağlığı açısından alınan karların önemini anlıyoruz. Bazı ekonomik zorlukları olacak ancak alınan kararların yerinde olduğuna inanıyoruz. Devletimizin esnafımızı mağdur etmeyeceğini biliyoruz." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Bünyan, Güncel
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