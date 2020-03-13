Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bünyan'da intihar - Haberler

Bünyan'da intihar

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kişi kendini asarak yaşamına son verdi.

13.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:09
Bünyan'da intihar
Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde bir kişi kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde 44 yaşındaki H.Ç. kendini asarak yaşamına son vermeye çalıştı. Yakınlarının müdahale ettiği H.Ç., haber verilmesi üzerine 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ile önce Bünyan Devlet Hastanesi'ne ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.Ç. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Güllüce, Kayseri, Bünyan, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Haberler
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Haberler
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Haberler
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı