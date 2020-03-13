Bünyan'da intihar
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kişi kendini asarak yaşamına son verdi.
13.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:09
Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde bir kişi kendini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde 44 yaşındaki H.Ç. kendini asarak yaşamına son vermeye çalıştı. Yakınlarının müdahale ettiği H.Ç., haber verilmesi üzerine 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ile önce Bünyan Devlet Hastanesi'ne ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.Ç. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde 44 yaşındaki H.Ç. kendini asarak yaşamına son vermeye çalıştı. Yakınlarının müdahale ettiği H.Ç., haber verilmesi üzerine 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ile önce Bünyan Devlet Hastanesi'ne ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.Ç. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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