Bünyan'da Kangren Olmuş Sorunlar Bir Bir Çözüldü

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ilçede yıllardır istenen ancak ilerleme kaydedilemeyen projelerin bir bir hayata geçirildiğini ifade etti.Başkan Şinasi Gülcüoğlu; Sanayi sitesi, Meslek Yüksek Okulu ve Öğrenci yurdu başta olmak üzere geçmişi yirmi otuz yıl öncelerine dayanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen projelerin bu dönemde vücut bulduğunu, Sanayi Sitesi, Meslek Yüksek Okulu, Öğrenci Yurdu, Yeni Devlet Hastanesi gibi projelerin inşaatların sürdüğünü belirtti.Başkan Şinasi Gülcüoğlu;" Hiçbir hizmet kendiliğinden gelmiyor. Kamu kurum ve kuruluşları gidelim de Bünyan'a hizmet yapalım demiyor. Sizin talep etmeniz takip etmeniz gerekiyor. Proje geliştirmeniz gerekiyor. İşin püf noktası burada. Bünyan'da bütün yapılanlar ve sayamadığımız yatırımlar milletimizin duası çalışanlarımızın gayreti teşkilat ve meclisimizin bize olan güvene ve bizlerinde projeleri takip etmemizle Bünyan'la buluştu" dedi.İlçeye devam eden projeler ile ilgili de bilgiler veren Başkan Gülcüoğlu, "Devlet Hastanemizin tüm bölgeyi kucaklayacak şekilde projesi yapıldı. Yer tespiti, yer teslimi, ihale edilmesi gibi temel kazısı noktasında bizzat tarafımdan kovalandı. İnşallah gelecek yıllarda da güzel hizmetlerin verilmesiyle ilgili hastanemizin tamamlanması için çalışıyoruz. Modern bir hastane olarak hizmet verecektir. Meslek yüksekokulumuz var. Yıllarca konuşuldu. Açılmaması için gerekçe gösterilen kız ve erkek öğrenci yurtlarımız bugün itibarıyla dördüncü katındadır. Gelecek yıl öğrenci kabulleri ile birlikte yurt binası da hizmete girecek. Meslek yüksekokulunun resmi faaliyeti öğrenci kabulü ile başlayacak. Önemli bir projedir. Sanayi sitelerimizin 50 yıl tabelasından gayri hiçbir şeyi yoktu, göreve gelince de bir buçuk yıl içinde imar uygulaması yaptık. Bugün itibarıyla inşaatında yüzde 95 fiziki gerçekleştirme oranı oldu" diye konuştu.- Türkiye Genelinde Rekora İmza Attık"İlçemizde 8 ay içinde yapılan çalışmaları dikkate alınca Türkiye genelinde rekorlara imza atılacağını görebiliriz" diyen Başkan Gülcüoğlu, "Doğalgazımız, içme suyu ana şebeke ve abone bağlantıları, enerji nakil hatları yerüstünde idi ve çirkin görüntü oluşturuyordu. Bunların yeraltına alınması Türkiye'de bugün 20-30 kentin kullanmadığı fiber optik teknolojinin getirilmesi, doğalgaz alt yapısı tamamlanarak kullanılabilir hale gelmesi, toplamda 450 kilometre planlı kazının tamamlanması önemliydi. Mart'ta başladı, aralık ayında tamamen kapatılarak üzerinin asfaltlanması çalışmasından bahsediyoruz.Tüm Bünyan'ımız, mahalle, sokaklar, caddelerdeki tüm evler doğalgaza kavuştu. Riskleri aldık. Biz kaybedeceğiz ama Bünyan'ımız kazanacak dedik. Halkımızın duası, Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklarımız desteği ve bizlerinde gayreti ile bu çalışmalar yaptık. Bitirdik. Türkiye'de örneği yoktur. 450 kilometre şehir içi kazımız oldu. Bütün kuruluşlar alt yapılarını burada tamamladı" diye konuştu.*BÜNYAN BELEDYESİ ÇOCUKLARI İHMAL ETMİYORBelediyecilik anlamında 7'den 70'e herkese hizmet veren Bünyan Belediyesi çocukları için düzenlediği etkinlikler ile çocukları hem eğlendiriyor hem de sağlıklı beslenme noktasında bilinçlendiriyor.Bünyan Belediyesi her hafta farklı bir mahallede ilkokul çocukları için düzenlediği etkinlik ile çocukları eğlenirken bilinçlendirmeye devam ediyor.İlçede bulunan İlkokullarda düzenlenen etkinlik ile çocuklar dans ve çeşitli oyunlar ile gönüllerince eğlenirken anlatılan eğitici hikayeler ile sağlıklı beslenme yönünde bilinçlendirildi.Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu çocuklara yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini kaydederek;"Amacımız çocuklarımıza eğlence, paylaşma ve sağlıklı beslenme gibi alışkanlıklar edindirmek. Aynı zamanda bir diğer gayemiz çocuklarımızı motive ederek, onlara farklı bir gün yaşatmak ve eğitim hayatlarındaki başarı oranını artırmak" dedi.*BÜNYAN BELEDİYESİ YAŞLILARIN EVİNİ TEMİZLİYORBünyan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çocuk, genç, kadın ve engelli bireylerin yanı sıra yaşlı vatandaşlara yönelik de örnek projeleri sürdürmeye devam ediyor. Bünyan Belediyesi tarafından uygulanan evde bakım ve temizlik hizmetleri projesi vatandaşlardan tam not alıyor.Bünyan Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlı, engelli ve kendi işlerini göremez durumdaki vatandaşlara yönelik ev temizliği projesine, her gün bir mahalleye giderek devam ediyor. Ekipler evlerde yerleri süpürüp siliyor, toz alıyor, cam, halı, kapı ve çerçeveleri temizliyor, mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapıyor, balkonları yıkıyor. Bünyan Belediyesi'nin bu örnek uygulaması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu: "Bugüne kadar ilçemizde birçok ilki hayata geçirdik. Bugün itibariyle yeni bir projeyi uygulamaya koyduk. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, halkımıza her anlamda hizmet verirken, kendi ihtiyaçlarını gideremeyen, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı da düşünerek evde temizlik hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Vermiş olduğumuz bu hizmet, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımızla iş birliğinde belirlediğimiz vatandaşlarımızın evlerine ekiplerimiz sabah saatlerinde geliyor. Genel temizliğini yaptıktan sonra akşam yemeğini de hazırlayarak evden ayrılıyorlar. İnşallah bu yeni hizmetimizi ilçe genelinde periyodik olarak uygulayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her anlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.*"VATANDAŞLARIMIZIN VERDİĞİ DESTEK BİZE GÜÇ VERİYOR"Hemen her gün Bünyan'da faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu;"Esnafımızın taleplerini yerinde almaya çalışıyoruz. Tabi aynı zamanda vatandaşlarımız ve mahalle sakinlerimiz ile de bir araya geliyoruz. Yaptığımız ziyaretler kapsamında esnaf ve vatandaşlarımız hem memnuniyetlerini ifade ediyorlar hem de sıkıntılarını dile getiriyorlar. Bizler de iletilen sıkıntıların çözümü için ilgili birimlerimize talimat veriyoruz. Birinci ağızdan dinlediğimiz sorunları hemen çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla hızlı bir şekilde hizmetler anında yerine getirilmiş oluyor. Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Bunu da sürekli onlarla istişare içinde olarak sağlıyoruz" dedi.Bünyan'da kısa süre değişim ve gelişim yolunda uzun bir mesafe kat ettiklerini belirten Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu "İlçemizin tüm dinamiklerini harekete geçirmeye, esnaf ve vatandaşlarımızla el ele vererek Bünyan'ı geliştirmeye devam edeceğiz. Her konuda vatandaşlarımız ile istişare ederek çalışma planı yapıyoruz. İnsan odaklı çalışmalarımızda vatandaşlarımızın verdiği destek bize güç veriyor. Bizde verilen bu desteğe layık olmak adına her alanda var gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz" dedi.Başkan Şinasi Gülcüoğlu"Ayinesi iştir kinin lafa bakılmaz. İşte çalışmalar her şey ortadır. Bizim o noktada abdestimizden asla şüphemiz yok. Tarlanın her yerinde izimiz var. harmanda da yüzümüz olacaktır. Bu güzel imkanları ve hizmetleri milletimizle birlikte yaptık. Onların duası ve sabrı ile bu işler oldu. 450 kilometre yol kazısında insanlarımız sabır gösterdi. Çamur, toz toprak demedi ve dua etti. Memlekete hizmet geliyor diye dua etti. Manevi mimarı halkımız bizlerde maddi mimarı olarak bu işi yaptık. Bugünlere milletimizle geldik. Yine 100 yılı kucaklayacak projeler yaparak hareket edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ