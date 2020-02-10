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Bünyan'da karla mücadele aralıksız devam ediyor

Bünyan'da kar yağışının vatandaşları ve trafiği olumsuz etkilememesi için Bünyan Belediyesi ekipleri karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

10.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:31Bünyan'da karla mücadele aralıksız devam ediyor
'da kar yağışının vatandaşları ve trafiği olumsuz etkilememesi için Bünyan Belediyesi ekipleri karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde kar küreme çalışmaları devam ediyor. Hazırda bekleyen belediye ekipleri, mahallelerde yerinde incelemeler ve müdahaleler yaparak, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bünyan Belediyesi karla mücadele ekiplerinin olağanüstü gayret gösterdiğine dikkat çeken Başkan Özkan Altun, "Bu soğuk havada büyük bir özveriyle çalışan karla mücadele ekibimize teşekkür ediyorum. İnsanın olduğu her yere hizmeti götürdük. Vatandaşlarımızın mağdur olmasın diye gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Bünyan Belediyesi, Bünyan, Güncel

Kaynak: İHA

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