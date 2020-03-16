Bünyan'da koronavirüs önlemleri
Bünyan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Bünyan Devlet Hastanesi dezenfekte edildi.
16.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:00
Bünyan 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Bünyan Devlet Hastanesi dezenfekte edildi.
Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanları titizlikle temizliyor.
Okullar, ibadethaneler, yurtlar, kamu kurumları dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü alanların başında geliyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların çok daha hassas ve titiz olmasını istedi.
Belediye olarak bu konuda iyi bir süreç yürütüldüğünü ifade eden Başkan Altun, "Devletimiz gibi biz de tüm birimlerimizle başarılı bir çalışma yapıyoruz. Ekiplerimiz ilçemiz genelinde tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Belediye olarak bazı programlarımızı erteleme kararı aldık. Bu süreçte vatandaşlarımız hijyen kurallarına dikkat etmeliler. Devletimiz ve bizler gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz ancak kişisel olarak da tedbirimizi almamız gerekiyor." diye konuştu.
Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanları titizlikle temizliyor.
Okullar, ibadethaneler, yurtlar, kamu kurumları dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü alanların başında geliyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların çok daha hassas ve titiz olmasını istedi.
Belediye olarak bu konuda iyi bir süreç yürütüldüğünü ifade eden Başkan Altun, "Devletimiz gibi biz de tüm birimlerimizle başarılı bir çalışma yapıyoruz. Ekiplerimiz ilçemiz genelinde tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Belediye olarak bazı programlarımızı erteleme kararı aldık. Bu süreçte vatandaşlarımız hijyen kurallarına dikkat etmeliler. Devletimiz ve bizler gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz ancak kişisel olarak da tedbirimizi almamız gerekiyor." diye konuştu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Bünyan Belediyesi, Devlet Hastanesi, Bünyan, Güncel
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