Bünyan'da koronavirüs önlemleri
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilaçlama çalışması yaptı.
18.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:20
Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilaçlama çalışması yaptı.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halk sağlığı adına çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyledi.
Başkan Altun, "Ekiplerimiz ilçemizdeki tüm dükkanları salgın hastalıklara karşı dezenfekte ediyor. Bünyan'da vatandaşımızın uğradığı kritik noktaları büyük bir titizlikle dezenfekte eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekiplerimizle ara vermeden bugün, yarın ve sonrasında da çalışmalara devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerimiz için görev başındayız." dedi.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halk sağlığı adına çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyledi.
Başkan Altun, "Ekiplerimiz ilçemizdeki tüm dükkanları salgın hastalıklara karşı dezenfekte ediyor. Bünyan'da vatandaşımızın uğradığı kritik noktaları büyük bir titizlikle dezenfekte eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekiplerimizle ara vermeden bugün, yarın ve sonrasında da çalışmalara devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerimiz için görev başındayız." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Özkan Altun, Kayseri, Bünyan, Güncel
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