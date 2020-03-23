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Bünyan'da lokanta ve pastaneler denetlendi

Bünyan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında paket servis dönemine geçen restoranları tek tek denetledi.

23.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:46
Bünyan'da lokanta ve pastaneler denetlendi
Bünyan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında paket servis dönemine geçen restoranları tek tek denetledi. Ekipler, içeride bulunan masaların toplanmasına yardımcı olurken,işletmemeleri uyardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı Türkiye 'de önlemlerini genişleterek almaya devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında restoran, pastane ve benzeri iş yerleri sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Bünyan Belediyesi, zabıta ekipleri ile ilçe genelinde denetime çıktı. Pastane ve lokantaları denetleyen ekipler, içeri de müşteri olup olmadığını ve servis açılıp açılmadığını kontrol etti. Ekipleri, paket servis yapmaları konusunda işletmeleri bir kez daha uyardı. Ülke genelinde salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde denetimlerin artırdıklarını belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Esnafımız ve halkımız bu tedbire karşı son derece duyarlı yaklaştı. Hem esnafımıza ve hem de vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Zabıta, Bünyan, Güncel

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