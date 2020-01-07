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Bünyan'da Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Bünyan'da 2020 yılının ilk Mahalle Muhtarları, Halk Günü ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.

07.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:42 Bünyan'da Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı
'da 2020 yılının ilk Mahalle Muhtarları, Halk Günü ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Bünyan Kaymakamı Ömer şahin Başkanlığında yapılan toplantıya Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Emniyet Müdür Vekili Cumhur Özalp, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ünal Hasdemir, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," 2020 yılı Ocak ayı muhtarlar toplantımızı gerçekleştirdik. Muhtarlarımız mahallelerinizdeki her bir hanenin sevincini de hüznünü de eksiğini de en iyi şekilde bilen ve belediye olarak bizlerin yapacağı hizmetlere en somut katkı ve önerileri sunacak kişiler. Bu nedenle muhtarlarımızla sürekli görüş alışverişi yapmayı, sorunları ve talepleri ivedilikle çözüme kavuşturmayı çok önemsiyoruz.Bünyan olarak tüm dinamiklerimizle oluşturduğumuz uyum kültürü devam edecek ve inşallah güzel hizmetler üretmeye, yeni proje ve yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Muhtarlar toplantıda tek tek söz alarak, öneri sorun ve taleplerini ilettiler. - KAYSERİ

Özkan Altun, Bünyan, Güncel

Kaynak: İHA

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