Bünyan 'Da Özkan Altun Kazandı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Bünyan'da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Özkan Altun kazandı.<br><br>Belediye Başkan Adaylarının aldığı oy sayıları şu şeklide: <br><br>Saadet Partisi Hakan Çelik: 876<br><br>BTP Tuğba Akçakoca: 321<br><br>BBP Yaşar Özden: 540<br><br>CHP Mustafa Navruz: 3667<br><br>AK Parti Özkan Altun: 10494<br><br>Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi: 1108<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi: 339<br><br>Türkiye Komünist Partisi: 34<br><br>Vatan Partisi: 63<br><br>Büyük Birlik Partisi: 831<br><br>CHP: 4193<br><br>AK Parti: 11162 - KAYSERİ