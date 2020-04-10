Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bünyan'da sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı

Bünyan Belediyesi, sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve mama bıraktı.

10.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:06
Bünyan'da sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı
Bünyan Belediyesi, sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve mama bıraktı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklerin beslenmesi için ilçe genelinde uygun yerlere yem, mama ve ekmek bıraktı.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, belediye ekiplerinin tedbir süresince şimdiye kadar olduğu gibi sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğini belirtti.
Başkan Altun, "Her can bizim için kıymetli. Kapı önleri, bina önleri veya çevremizde uygun olan yerlere dilsiz dostlarımız için yiyecek ve su bırakmayı ihmal etmeyelim. Bünyan Belediyesi olarak ilçemizin farklı noktalarına mama ve mama kapları bıraktık. Düzenli olarak mama ve su bırakacağız. Sizlerden ricamız sokaklardaki dostlarımızı unutmamanızdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bünyan Belediyesi, Bünyan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haberler ›› Güncel ››Bünyan'da sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:16: Yasağa rağmen Bebek sahilinde bisiklet sürüp yürüyüş yaptılar - Haber 11:16: Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li... - Haber 11:16: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı - Haber 11:16: Lüleburgaz Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Haber 11:16: Lazer cihazıyla ürettiği yüz siperliklerinden sosyal mesaj veriyor - Haber 10:58: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak - Haber 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler