Bünyan'da toplu taşıma araçları ve kahvehaneler dezenfekte edildi
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşların kullandığı toplu taşıma araçları, minibüsler, taksiler, kamu araçları ve halk otobüsleri ile kahvehaneler dezenfekte edildi.
17.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:50
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşların kullandığı toplu taşıma araçları, minibüsler, taksiler, kamu araçları ve halk otobüsleri ile kahvehaneler dezenfekte edildi.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, halk otobüsleri, taksiler, kamu araçları ve şehir içi minibüslerinin virüs tehdidine karşı vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabileceği hale getirildiği vurgulayarak, çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Altun, "Son bir haftada yoğunlaştırdığımız çalışmalarla vatandaşların toplu kullandığı alanları dezenfekte ediyoruz. Kullandığımız ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlardır. Okullar, yurtlar, hastaneler, dükkanlar, kahvehaneler ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyoruz." dedi.
Bünyan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Bereç ise yapılan çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Altun'a teşekkür etti.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, halk otobüsleri, taksiler, kamu araçları ve şehir içi minibüslerinin virüs tehdidine karşı vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabileceği hale getirildiği vurgulayarak, çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Altun, "Son bir haftada yoğunlaştırdığımız çalışmalarla vatandaşların toplu kullandığı alanları dezenfekte ediyoruz. Kullandığımız ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlardır. Okullar, yurtlar, hastaneler, dükkanlar, kahvehaneler ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyoruz." dedi.
Bünyan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Bereç ise yapılan çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Altun'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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