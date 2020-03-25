Bünyan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılar için sahada
Kayseri'nin Bünyan içesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
25.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:04
Kayseri 'nin Bünyan içesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Ekipler, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrası evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü birey ve kronik hastaların, belirlenen numaralara gelen çağrılarını değerlendiriyor.
Ekipler, market, eczane ve benzeri yerlerden talep edilen ihtiyaçları evlere götürüyor.
Ekipler, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrası evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü birey ve kronik hastaların, belirlenen numaralara gelen çağrılarını değerlendiriyor.
Ekipler, market, eczane ve benzeri yerlerden talep edilen ihtiyaçları evlere götürüyor.
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Kaynak: AA
Etiketler: Kaymakamlık, Kayseri, Bünyan, Güncel