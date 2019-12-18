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Bünyan'da yaba ve gelin bebek geleneği yeniden canlandırılıyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından açılan kursa katılan kadınlar, ilçeye özgü yöresel kıyafetli yaba ve gelin bebek üretiyor.

18.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:54Bünyan'da yaba ve gelin bebek geleneği yeniden canlandırılıyor
'nin ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından açılan kursa katılan kadınlar, ilçeye özgü yöresel kıyafetli yaba ve gelin bebek üretiyor.
İlçede 21 Ekim'de açılan kursa 18 kadın katılıyor. 25 Aralık'ta sona erecek kursa katılanlara günlük 30 lira harçlık veriliyor.
Kursiyerleri ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, unutulmaya yüz tutmuş, kuşaklar arasında kültür alışverişini sağlayan ilçenin geleneksel el sanatlarından olan yaba ve gelin bebeğini yaşatarak, hem ilçeye ekonomik girdi sağlamayı hem de gelenekleri yaşatmayı istediklerini ifade etti.

Kayseri, Bünyan, İŞKUR, Güncel

Kaynak: AA

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