Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bünyan'da zabıta ve polisten anonslu 'koronavirüs' uyarısı - Haberler

Bünyan'da zabıta ve polisten anonslu "koronavirüs" uyarısı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde zabıta ve polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişilere, kronik hastalara ve bir araya gelen gruplara yönelik anonslu uyarıda bulundu.

24.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:20
Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde zabıta ve polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişilere, kronik hastalara ve bir araya gelen gruplara yönelik anonslu uyarıda bulundu.
Ekipler, koronavirüsün yayılmasını engellemek için cadde, sokak ve pazar alanlarında denetim gerçekleştirdi. Polis ve zabıta ekipleri yasağa uymayarak dışarı çıkan 65 yaş üzeri vatandaşları evde kalmaları ve sosyal destek gruplarından yardım istemeleri konusunda uyardı.
Halkın yoğun olduğu bölgelerde, polis araçlarından megafonla, "Sayın vatandaşlarımız, 65 yaş üzeri vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağına riayet edelim." şeklinde anons yaptı.
İlçede kurulan semt pazarında zabıta ekipleri dezenfekte yaparak esnafı maske ve eldiven kullanmaları yönünde uyardı. Vatandaşların tezgahlardan ürün seçmelerine izin verilmemesini belirten ekipler, ürünlerini ambalajlayarak satan ve kurallara uyan esnafa da teşekkür etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bünyan’da zabıta ve polisten anonslu ’koronavirüs’ uyarısı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Bünyan'da zabıta ve polisten anonslu "koronavirüs" uyarısı
Etiketler : Kayseri, Bünyan, Zabıta, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Haberler
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek
’Papa’nın Dansı telefonları sıfırlıyor’ iddiasında gerçek başka çıktı Haberler
"Papa'nın Dansı telefonları sıfırlıyor" iddiasında gerçek başka çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:12: MALTEPE'DE KADIN DOKTOR TAKLA ATIP TERS DÖNEN OTOMOBİLİNDEN YARALI KURTULDU - Haber 13:12: İSTANBUL'DA TAKSİ DOLMUŞ VE MİNİBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİ - Haber 13:12: TOKAT Yaşlı çift, gıda malzemesi getiren jandarmayı bayrakla karşıladı - Haber 13:12: Kileci'den evde kal çağrısına destek - Haber 13:12: Çin'den Maltepe'ye 10 bin adet maske bağışı - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading