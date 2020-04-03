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Bünyan Hidroelektrik Santrali 92 yıldır enerji veriyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş kararnamesini imzaladığı ve Kayserili girişimcilerin teşebbüsü ile 1928 yılında Alman-Çek mühendisler tarafından kurulan Türkiye'nin çalışır durumdaki en eski hidroelektrik santrali elektrik üretmeye devam ediyor.

03.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:14
Bünyan Hidroelektrik Santrali 92 yıldır enerji veriyor
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş kararnamesini imzaladığı ve Kayserili girişimcilerin teşebbüsü ile 1928 yılında Alman-Çek mühendisler tarafından kurulan Türkiye'nin çalışır durumdaki en eski hidroelektrik santrali elektrik üretmeye devam ediyor.
Enerji üretiminde kullandığı suyu, 7 kilometre uzaklıktaki Pınarbaşı kaynağından alan santral, Türkiye'nin çalışır durumdaki en eski hidroelektrik santrali olma özelliğine sahip.
Hidroelektrik santralinde görevli makine teknisyeni Mehmet Paksoy, AA muhabirine, 26 yıldır santralde görev yaptığını söyledi.
Santralde bulunan tribün, dinamo ve voltaj panellerinin orijinalliğinin bozulmadan korunduğunu belirten Paksoy, "Burada 1926 yılında kurulma aşamasına başlandı. 1928 yılında da üretime geçmiş bir elektrik santrali. Bünyan, Sümerbank ve Havaikmal merkezinin enerji ihtiyaçlarını karşılaması için Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruluş kararnamesi imzalandı ve Kayserili girişimcilerin teşebbüsü ile kuruldu. Kurulduğu günden beri kesintisiz üretime devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Aylık ortalama 350 bin kilovatsaat üretim yapıldığını aktaran Paksoy, yıllık da su kaynağının değişiminden dolayı 3 milyon kilovatsaat enerji ürettiklerini vurguladı.
Paksoy ayrıca 7 kilometre uzaklıktaki kaynaktan gelen suyun basıncıyla elektrik enerjisi ürettiklerini ve hidroelektrik santralinin arıza yapması durumunda yedek olarak çalıştırabilecekleri makinelerin yer aldığını dile getirdi.
Hidroelektrik santralinin kuruluş hatırası "Minyatür Kız Kulesi"
Hidroelektrik santralinde 5 personelin çalıştığını aktaran Paksoy, "Şu an ürettiğimiz enerjiyi Bünyan'a veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulma aşamasına başlanan santralimiz 92 yıldır kesintisiz Bünyan halkına enerji vermektedir. Santralimiz o dönemde kurulan 3'üncü elektrik santralidir. O dönemde kurulup şu an çalışan da tek santraldir." dedi.
Santralde kullanılan makinelerin tarihi olduğunu ve hala üretime katkı yaptığını hatırlatan Paksoy, enerjinin tarihine de ışık tuttuklarını söyledi.
Paksoy ayrıca, santralde yer alan minyatür Kız Kulesi'nin de kuruluş yıllarında İstanbul'dan ilçeye gelen bir mühendis tarafından deniz ve İstanbul özlemini gidermek için yapıldığını, o günden beri mühendisin hatırasının hidroelektrik santralinde yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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