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Bünyan'ın cadde ve sokakları yıkanarak dezenfekte edildi

Bünyan Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri yıkayarak dezenfekte etti.

24.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:54
Bünyan'ın cadde ve sokakları yıkanarak dezenfekte edildi
Bünyan Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri yıkayarak dezenfekte etti.

Bünyan Belediyesi salgın hastalık riskine karşı okullar, hastaneler, sağlık ocakları,camiler, kahvehaneler, ilçedeki sektör ayırt etmeksizin faaliyet gösteren esnafın tamamı, tüm kamu binaları otobüs durakları, parklar, toplu taşıma araçları, taksiler ve toplu konutlarla başlayan dezenfekte çalışmalarını şimdi de cadde ve sokaklara taşıdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmayla ilçedeki cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkadı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede " Aldığımız tedbirler kapsamında elimizden gelen ne varsa seferber ediyoruz. İnşallah Türkiye olarak hep birlikte başaracağız. Hemşehrilerimizden acil bir durum olmadıktan sonra evde kalmalarını istiyorum.Bizler hem belediye hem de devlet olarak tüm tedbirleri aldık.Gerekli çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Ancak vatandaşımıza en güvenli yerin evleri olduğunu hatırlatmak isterim." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Bünyan Belediyesi, Koronavirüs, Bünyan, Güncel

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