Haberler » Güncel » Haber

Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda yangın tatbikatı yapıldı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Bünyan Meslek Yüksekokulu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen yangın tatbikatına katıldı.

01.10.2019 09:55Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda yangın tatbikatı yapıldı
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Bünyan Meslek Yüksekokulu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen yangın tatbikatına katıldı.

İtfaiye ekipleri okul binasına senaryo gereği çıkarılan yangını söndürdü. Daha sonra Bünyan Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri binada kalan yaralı arkadaşlarını kurtardı. Öğrenciler daha sonra mutfak tüpünde çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun yapılan tatbikata ilişkin açıklamasında; "Bünyan Meslek Yüksekokulu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen yangın tatbikatını, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Derviş Boztosun, İtfaiye Daire Başkanımız Mustafa Metin Kızılkan, Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Emre Baraz ile birlikte izledik.Hem itfaiye mensuplarımız hem de itfaiyecilik bölümü öğrencilerimizin hünerlerini sergilediği tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Özkan Altun, Kayseri, İtfaiye, Bünyan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:04 Hindistan'da otobüs devrildi: 21 ölü
16:04 Köyiçi Meydanı genişletilecek
16:03 Sinop köpeklerin yaylada ölüme terk edilmesine tepkiler sürüyor
16:03 Yaşlanma belirtilerini azaltacak doğal ve sağlıklı 10 tavsiye
16:03 Bursa Anadolu Günleri'nde Medicana standına büyük ilgi
16:03 Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada beğeni topladı
16:02 Uygur Türkleri Brüksel'de Çin'i protesto etti