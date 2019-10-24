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Bünyan MYO'da şüpheli paket eğitimi

Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerine yönelik şüpheli paket eğitimi verildi.

24.10.2019 17:20Bünyan MYO'da şüpheli paket eğitimi
Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerine yönelik şüpheli paket eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesine bağlı bomba imha birimi personeli, öğrencilere şüpheli paketlere nasıl müdahale edileceği konusunda sunum yaptı.
Seminerin ardından, okul bahçesinde şüpheli paketlere yaklaşma ve patlatma uygulaması gerçekleştirildi.
Eğitime, İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Özalp, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ergün Ceylan, Bünyan MYO Müdürü Emre Baraz, İlçe İtfaiye Amirliği personeli, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Bünyan, Güncel

Kaynak: AA

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