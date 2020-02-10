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Bünyaniosmaniye Mahallesinin Deresi Temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Bünyaniosmaniye Mahallesi'nde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

10.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:12Bünyaniosmaniye Mahallesinin Deresi Temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçesine bağlı Bünyaniosmaniye Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile dere yatağında biriken ve kötü görüntüye sebep olan rüsubat uzaklaştırılırken, olası taşkın sıkıntılarına karşı önlem alındı. Tarım arazilerinin de zarar görmemesi amacıyla yapılan temizlik, bölgede yaşayan vatandaşları da memnun etti.

"Tarım arazileri zarar görüyordu"

Bünyaniosmaniye Mahalle Muhtarı İhsan Gümüş, "Mahallemizde bulunan derede yapılan temizlik tarım arazilerimizin zarar görmemesi açısından önemli bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akhisar, Güncel

Kaynak: Bültenler

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