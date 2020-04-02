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Bünyanlı yaşlılardan 'Devletimiz bize yeter' mesajı

Bünyan'da zabıta,polis ve jandarma ekipleri, evden çıkması kısıtlı olan yaşlı vatandaşların hem maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor, hem de alışverişlerini yaparak evlerine ulaştırmaya devam ediyor.

02.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:27
Bünyanlı yaşlılardan 'Devletimiz bize yeter' mesajı
Bünyan 'da zabıta,polis ve jandarma ekipleri, evden çıkması kısıtlı olan yaşlı vatandaşların hem maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor, hem de alışverişlerini yaparak evlerine ulaştırmaya devam ediyor.

Evde çıkamadıkları için 112'yi arayarak yardım isteyen Süheyla Gürkan, Müzeyyen Akçam ve Ahmet Ufuk Tüzün evde kal ve devletimiz bize yeter mesajı verdi.

Her türlü ihtiyaçları için devletin yanlarında olduğuna dikkat çeken Müzeyyen Akçam;"Devletimiz bize yeter Allah razı olsun.Şuara değil her zaman her ihtiyacımıza koşuyor."diye konuştu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'da uyarıları dikkate alan vatandaşlara teşekkür ederek;" Öylesine feraset sahibi, hoşgörülü ve yüreği büyük bir milletiz ki Allah'ın izniyle hiç bir zorluk birliğimize, beraberliğimize ve ülkemize zarar vermez, milletimizin devletine olan güvenini sarsamaz. Devletimiz ve bizler her kademimizle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı için yanlarında, destekçileriyiz. Süheyla ve Müzeyyen teyzemiz ile Ahmet amcamızın ellerinden öpüyor tüm büyüklerimize hürmetlerimi sunuyorum." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Bünyan, Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bünyanlı yaşlılardan 'Devletimiz bize yeter' mesajı - Haberler

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