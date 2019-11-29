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Burada yemekler 'Anne Elinden'

22 yıl makina mühendisliği yapan Vildan Birsen, elinin lezzetine güvendiği Ayşegül Öner ile birlikte tamamını kadınların oluşturduğu çalışanlar ile birlikte lokanta açtı.

29.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:12Burada yemekler 'Anne Elinden'
22 yıl makina mühendisliği yapan Vildan Birsen, elinin lezzetine güvendiği Ayşegül Öner ile birlikte tamamını kadınların oluşturduğu çalışanlar ile birlikte lokanta açtı.

Mekanın kurucularından Vildan Birsen, lokantaya yemek yemek için gelen insanları evlerine gelen misafirler gibi gördüklerini anlattı. Burada; tüm yemeklerin anne elinden çıktığını anlatan Birsen, "Benim 3 çocuğum var, bir anne olarak evime sokmadığım yağı, katkı maddelerini lokantama da sokmuyorum, kendi çocuğumuza ne pişiriyorsak burada da bunu pişiriyoruz. Sadece öğrenciler değil, çalışan ev hanımlarına ve yalnız yaşayan insanlara da hitap ediyoruz, evine sağlıklı yemekler götürmek isteyen insanlar da bize geliyor, damak zevki olan ve kaliteli yemeği ayırt eden insanlar bize bir kere geldiklerinde sürekli gelmeye başlıyorlar" dedi.

İş yeri için ' Elinden' adına nasıl karar verdiklerini ise Vildan Birsen şöyle anlattı,

"İsimle ilgili çok düşündük, biz burada sadece annelerin çalıştığını vurgulamak ve yemeklerin anne eli lezzetinde olduğunu anlatmak için bu kararı aldık. Biz anneler, kadınlar hep birlikte bu işi başarmak istiyoruz, kaliteli ve sağlıklı bir menümüz var, emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Burada tamamen ev yemekleri olduğunu, kadınların evde yapmaya vakit bulamadığı; sarma mantı gibi yemekler de yaptıklarını aktaran Birsen, "Bunları da tamamen kendi mutfağımızda hazırlıyoruz, yoğurdumuzu bile kendimiz mayalıyoruz, turşularımızı kendimiz yapıyoruz, Gerçekten annelerimizin yemekleri gibi her şeyi kendimiz yaptığımız için bu adı verdik. Her gün 4 çeşit çorbamız, ev yemeklerimiz, kahvaltı çeşitlerimiz hazır olur, kahvaltıya özel pişi de yapıyoruz, börekleri de kendimiz yapıyoruz, sütümüzü bile sütçümüzden alıp kaynatıyoruz, yoğurdumuzu ve tatlıları da bu sütle yapıyoruz." diye konuştu Açıklaması - ESKİŞEHİR

Ayşegül Öner, Anne, Ekonomi

Kaynak: İHA

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