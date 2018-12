Buradan İyi Bir Skorla Ayrılmak İstiyoruz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:31



12 Aralık 2018 Çarşamba 19:31

Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preud'homme, UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Sadece bize bağlı olan bir maç değil bu. Burada alacağımız pozitif bir sonuç ve diğer maçlardan işimize gelecek pozitif bir sonuç tur atlamamızı belirleyecek" dedi. Preud'homme, ayrıca yarın Akhisarspor'un güzel bir maç çıkaracağını düşündüklerini söyledi. UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında yarın saat 20.55'te Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Akhisarspor'un konuğu olacak olan Belçika ekibi Standard Liege'de teknik direktör Michel Preud'homme ve sol kanat oyuncusu Maxime Lestienne maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan teknik direktör Preud'homme, yarınki kadroyla ilgili olarak, "Açıkçası buraya getirdiğim oyunculardan farklı zamanlarda faydalanmayı düşünüyorum. Buraya kadar geldilerse iyi bir futbol göstereceklerini inandığım içindir. Takımda bir yorgunluk olacağını düşünmüyorum. Biz yorgunluğu tahmin ediyorduk, o yüzden bir gün önceden buraya geldik. Krasnodar da yaptığımız gibi bir gün erken yolculuk yapıp geldik. Yorgunluk durumundan şu an endişe duymuyorum. Asıl korkum cumartesi günü oynayacağımız maçla ilgili. Böyle maçlardan dönüşte oluşan yorgunluk beni daha çok endişelendiriyor" dedi."BURADAN İYİ BİR SKORLA AYRILMAK İSTİYORUZ" Gruptan çıkma şanslarını değerlendiren Preud'homme, "4 takım var. 4 takımın da alacağı sonuçlar belirleyici olacak. Biz kendi maçımıza odaklanmak istiyoruz. Birinci hedefimiz kendi maçımızı kazanmak. Daha sonra diğerlerinin aldığı sonuçlara bakacağız. Yarınki maçta ne kadar gol attığınız bile durumu belli edecek. Buradan iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz. Akhisar da çok iyi bir takım. UEFA'da gruplara kalmışsa kendi liginde başarısı olan bir takım. İlk defa bu turnuvaya geliyorlar. Buradan 1 puan dahi olsa almadan ayrılmak istemeyeceklerdir. Onlar da yarın kendilerini göstermeye çalışacaklar. İyi bir oyun çıkaracaklarını düşünüyorum. Sevilla-Krasnodar maçı da çok önemli bizim için. Bazı hesaplamalar vardır. Sadece bize bağlı olan bir maç değil bu. Burada alacağımız pozitif bir sonuç ve diğer maçlardan işimize gelecek pozitif bir sonuç tur atlamamızı belirleyecek" şeklinde konuştu. Oyuncuların yarınki maça motivasyonlarıyla ilgili de konuşan Preud'homme, "Oyuncular tabii ki kazanmak istiyorlar bu maçı. Maç öncesi konuşmalarımızda bunu söyledim. Diğer takımların 12 puan veya 9 puan alması bizi çok ilgilendiren bir sonuç değil, tabii ki önemli ama belirleyici değil. Onları motive eden diğer unsular var. Maç primleri olsun, maçtaki motivasyon olsun. Mutlaka bu maçı kazanmak ve kendilerini ödüllendirmek isteyecekler. Bunlar adım adım gerçekleştirilecek şeyler. Hiçbir oyuncu için kazanmamak gibi bir hedef ve düşünce olmaz ve olmamalı" dedi."BEN AKHİSAR'IN İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" Krasnodar ile Akhisarspor'un iç saha performanslarıyla ilgili bir karşılaştırma yapması istenilen Preud'homme, "Krasnodar, iç sahasında başarılı bir takım, Akhisar da aynı performansı gösterebilir. Her takım kendi evinde oynarken daha rahat ve kolay oynar. Ama hiçbir şey sürprize kapalı değildir. Biz de takım olarak çok geliştik. Kimse kendi evinde gösterdiği başarıya bakarak UEFA liginde gösterdiği performansı karşılaştırılmamalı. Ben Akhisar'ın iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Sevilla maçını da izledim. Son dakikalarda gelen Sevilla galibiyeti vardı. Sevilla'ya çok zor anlar yaşattılar. Bazı durumlarda gerçekten kontrataklara çıkabilen, çok da etkili oynayan bir takım. İyi bir ekipleri var. İlk defa katıldıkları turnuvadan 1 puan almak isteyecekler. Daha sonraki yılları için de iyi bir deneyim olarak düşünecekler. Ben yarın Akhisar'ın güzel bir maç çıkarma isteği olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.MAXİME LESTİENNE: "ELBETTE TURU ATLAMAK İSTİYORUZ" Standard Liege'nin sol kanat oyuncusu Maxime Lestienne, yarınki maçta ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını ifade ederek, tur atlamanın sadece kendilerine bağlı olmadığını, gruptaki diğer takımların alacağı skorların önemli olduğunu söyledi. Lestienne, "Diğer takımların alacağı skorlar istediğimiz gibi olursa elbette turu atlamak istiyoruz. Başından beri bizim için zor bir gruptu. Biz de fena maçlar oynamadık. Sevilla maçını hatırlarsanız iyi bir maç çıkarmıştık. Grupta ikinci de olabilirdik. Şu an için gruptan çıkamazsak da biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yarın ki maç bizim için çok önemli. Elimizden geleni ortaya koyacağız. Karşı takımla olumlu ya da olumsuz bir düşüncemiz şu an yok. Onlar da iyi oynayabilir. Daha iyi oynayan taraf bu maçta kazanacaktır" dedi. Sakatlıktan yeni çıkan Lestienne, son 3 maçta istediği performansı ortaya koyamadığını ancak bugün kendisini daha iyi hissettiğini dile getirerek, antrenörünün yarınki maçta şans vermesi halinde kendisini göstermek istediğini vurguladı. Basın toplantısının ardından Standard Liege takımı karşılaşmanın oynanacağı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Teknik direktör Michel Preud'homme, yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Akhisarspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Belçika ekibinde sakatlıkları süren Bokadi, Cavanda,ve Pocongnoli'nin forma giyemeyecek. Barış Gezici - Aykut Yeniçağ /İHA)