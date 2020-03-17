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Burak Akkul kimdir, nereli? Burak Akkul nerede yaşıyor?

Çok Gezenti programıyla tanınan Burak Akkul kaç yaşında? Gazetecilik mezunu olan Burak Akkul eşi kim? Beyaz Show ve Okan Bayülgen, Cem Özer gibi isimlerin sunduğu programların metin yazarlığını yürüttü. Burak Akkul hayatı, biyografisi...

17.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:35
Burak Akkul kimdir, nereli? Burak Akkul nerede yaşıyor?

Burak Akkul eşi Seda Akkul ile dünyayı geziyor. Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de doğdu. Program ve dizilerde yazarlık yaptı ve aynı zamanda kendine ait kitapları da bulunuyor. Mizah yazarlığı ile adını duyuran Burak Akkul hakkında tüm ayrıntılar haberimizde.

BURAK AKKUL KİMDİR?

Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Lisenin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun süre mizah yazarlığı yapan Burak Akkul, eşi Seda Akkul ile Teve 2'de ''Çok Gezenti'' programıyla dünyayı dolaşıyor.

ÇILGIN BEDİŞ DİZİSİNDE YAZARLIK YAPTI

Lise yıllarında karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olan Akkul, Komikaze'nin isim yaratıcısıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları programların metin yazarlığını üstlenmiştir.

Tüm bu yetkinliklerinin yanında ayrıca; Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim gibi kitapları da kaleme aldı. Yazarlığa ise Güneş Gazetesi ile başladı.

Etiketler : Okan Bayülgen, Cem Özer, Gündem, Magazin, Güncel

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