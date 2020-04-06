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Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, ünlü sunucunun sağlık durumu herkesi heyecanlandıran bir açıklama yaptı

06.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:32
Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme

"Çok Gezenti" isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Burak Akkul'un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti.

'İYİLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin ümit veren bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hüseyin Arslan, "Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor. Daha güzel haberler için biraz daha sabredeceğiz. Seda Akkul iyi haberleri duyurmak için sabırla bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Hüseyin Arslan, Magazin
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