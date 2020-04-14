BURAK AKKUL VE EŞİ ALKIŞLARLA TABURCU OLDU
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul alkışlar arasında taburcu oldu.
14.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:50
Sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi. Burak Akkul, hastağı yendiğini geçtiğimiz günlerde hastane odasında çektiği video ile duyurmuştu. Akkul ve eşi, 1 ay süren tedavilerinin ardından Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi. Akkul çifti sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Güncel