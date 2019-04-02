Burak Arslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ADIYAMAN ÇELİKHAN belediye başkan adayı olan Burak Arslan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADIYAMAN ÇELİKHAN ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Burak Arslan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ADIYAMAN ÇELİKHAN adayı Burak Arslan kimdir? BTP ADIYAMAN ÇELİKHAN adayı Burak Arslan yüzde kaç oy aldı?

Burak Arslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ADIYAMAN ÇELİKHAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Burak Arslan ÇELİKHAN ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. ÇELİKHAN ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Burak Arslan adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

ADIYAMAN ÇELİKHAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.