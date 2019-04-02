Burak Barış Tutak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR ALTIEYLÜL belediye başkan adayı olan Burak Barış Tutak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR ALTIEYLÜL ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Burak Barış Tutak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR ALTIEYLÜL adayı Burak Barış Tutak kimdir? BTP BALIKESİR ALTIEYLÜL adayı Burak Barış Tutak yüzde kaç oy aldı?

Burak Barış Tutak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR ALTIEYLÜL belediye başkan adayı olarak gösterilen Burak Barış Tutak ALTIEYLÜL ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. ALTIEYLÜL ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Burak Barış Tutak adlı BTP adayı toplamda 212 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR ALTIEYLÜL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.