Burak Karataşoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MUĞLA MARMARİS belediye başkan adayı olan Burak Karataşoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA MARMARİS ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Burak Karataşoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MUĞLA MARMARİS adayı Burak Karataşoğlu kimdir? BTP MUĞLA MARMARİS adayı Burak Karataşoğlu yüzde kaç oy aldı?

Burak Karataşoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MUĞLA MARMARİS belediye başkan adayı olarak gösterilen Burak Karataşoğlu MARMARİS ilçesinde % 0,45 oranında oy almıştır. MARMARİS ilçesinde % 0,45 oranında oy olan Burak Karataşoğlu adlı BTP adayı toplamda 248 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA MARMARİS ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.