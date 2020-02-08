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Burak Kızılhan: "29. şampiyonluğa ulaşacağımıza inancımız tam"

Kulüp olarak kısa ve uzun vadedeki planları gerçekleştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Futbol takımımızın, camiamızın desteğiyle çıkacakları her maçta bambaşka bir inançla 29. şampiyonluğa ulaşacağına inancımız tamdır" dedi.

08.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:39Burak Kızılhan:
Kulüp olarak kısa ve uzun vadedeki planları gerçekleştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Genel Sekreteri Burak Kızılhan, " takımımızın, camiamızın desteğiyle çıkacakları her maçta bambaşka bir inançla 29. şampiyonluğa ulaşacağına inancımız tamdır" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Kızılhan, "Fenerbahçe Kulübü olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sizlerden aldığımız destekle kısa ve uzun vadede planlarımızı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. Tüm çalışmaların üzerine bir yandan çıkan finansal problemlerin çözüm noktasında başkanımızın önderliğinde gerçekleşen mücadelemizi sürdürüyoruz. Kulübümüz, önümüze çıkan tüm engellere karşı geçit vermeyen sarı-lacivert duvarıyla yoluna devam etmiştir. Başarımızın büyüklüğünü inancımızın büyüklüğü belirler. Futbol takımımızın, camiamızın desteğiyle çıkacakları her maçta bambaşka bir inançla 29. şampiyonluğa ulaşacağına inancımız tamdır" diye konuştu. - İSTANBUL

Fenerbahçe Spor Kulübü, Burak Kızılhan, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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