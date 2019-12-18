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Burak Okuyucu performansıyla gururlandırdı

TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında sergilediği performansla beğeni toplayan Burak Okuyucu jüri üyelerini döndürmeyi başardı.

18.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:08Burak Okuyucu performansıyla gururlandırdı
TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında sergilediği performansla beğeni toplayan Burak Okuyucu jüri üyelerini döndürmeyi başardı.

Erzurumlu Burak Okuyucu programda "Yüksek Minarede Kandiller Yanar" türküsünü seslendirdi. Jüri üyelerinden Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başaran Burak Okuyucu, Beyazıt Öztürk'ün takımını tercih etti.

TV8 ekranlarında program sonunda izin isteyerek Acun Ilıcalı'ya BB Erzurumspor destek kampanyası için Başkan Hüseyin Üneş'i yalnız bırakmadığı için konfederasyon, federasyon, vakıf ve dernek başkanları ayrıca vefakar cefakar Erzurumspor taraftarları adına teşekkür eden Burak Okuyucu'nun bu davranışı üzerine Acun Ilıcalı Erzurum'a kucak dolusu sevgiler göndererek Erzurum'da bir maça en kısa zamanda geleceğini açıkladı. - ERZURUM

O Ses Türkiye, Seda Sayan, TV, Güncel

Kaynak: İHA

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