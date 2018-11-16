ivit eşi Fahriye Evcen ile Almanya'ya gitti. Burak Özçivit, bacanaklarıyla karting keyfi yaptı. Özçivit, sosyal medya hesabından paylaşımıyla o anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. 4 aylık hamile Fahriye anne ve babasıyla hasret giderirken, Burak Özçivit bacanaklarıyla go-kart kullandı.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Bir buçuk yıllık evliliklerini bebekle taçlandıracağı için sevinçten havalara uçan Burak Özçivit, eşine hamilelik hediyesi olarak da Düsseldorf'tan villa almaya karar verdi. Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in ailesine yakın yerde 7 odalı bir villayı gözüne kestirdi.