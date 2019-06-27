27.06.2019 11:43
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Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi

Burak Özçivit

Yüzü olduğu markanın Romanya'daki yeni mağaza açılışına katılan Burak Özçivit, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Yüzü olduğu markanın Romanya 'daki yeni mağaza açılışına katılan Burak Özçivit , hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya'yı ziyaret etti.  Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş AFİ AVM'de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Romanya'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya'da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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