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Burak Özçivit ile 'Başarıyı üstünde taşı' dediler

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu Altınyıldız Classics'in yeni sezon reklam filminde oynadı.

22.10.2019 11:25Burak Özçivit ile 'Başarıyı üstünde taşı' dediler
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu Altınyıldız Classics'in yeni sezon reklam filminde oynadı.

Erkek giyim sektörünün önde gelen markası Altınyıldız Classics, 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nu marka yüzü Burak Özçivit'in başrolde olduğu reklam filmiyle tanıtıyor. 'Başarıyı üstünde taşı' sloganıyla yola çıkan reklam filminde herkes Burak Özçivit'in giysilerine 'Başarılı' diyerek iltifat ediyor. Çekimlerdeki tüm kıyafetlerin seçim aşamasında yer alan Burak Özçivit, her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenebilen hem şık hem casual tarzda yorumlanabilen çok yönlü tasarımlarla karşımıza çıkıyor.

Rabarba imzasını taşıyan markanın 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu reklamının yönetmen koltuğunda Uygar Kutlu oturuyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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