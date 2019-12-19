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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri Karan'a 1 milyon TL'lik reklam teklifi geldi

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından nisan ayında kucağına aldığı oğlu Karan ile olan pozlarını paylaştı. Oğullarının yüzünü ilk kez gösteren çiftin, çocuklarına 1 milyon TL değerinde bir reklam teklifi geldi.

19.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:02

Birlikte rol aldıkları dizi setinde aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 29 Haziran 2017'de muhteşem bir düğünle evlendi. Çift, geçtiğimiz Nisan ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin ilk kez yüzünü gösterdiği oğulları Karan'a kısa sürede teklif yağmaya başladı.

1 MİLYONLUK REKLAM TEKLİFİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, firmaların peşine düştüğü Karan bebeğe, yabancı bir oyuncak markası 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu. Ayrıca Karan'ın hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildiği öne sürüldü. Ancak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftin daha yaşına bile girmeyen bebeklerine gelen tekliflere sıcak bakmadı.

BEBEKLERİNİN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİLER

Çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk paylaşımını yaptı. Evcen'in Karan ile yaptığı paylaşım, sayfasında en çok beğeni alan fotoğraf oldu. Evcen, 2,9 milyondan fazla beğeni alarak kendi rekorunu kırdı. Fahriye Evcen'in oğluyla olan fotoğraflarına Demet Akalın, Deniz Seki, Ebru Polat gibi ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri Karan'a 1 milyon TL'lik reklam teklifi geldi

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Instagram, Magazin

Kaynak: Diğer


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