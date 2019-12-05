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Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'da sure okuduğu sahne diziye damga vurdu

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman'da Fetih suresini okuyarak dua etti. Dizinin bu sahnesi ise son bölüme damga vurdu.

05.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:27

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. nefes kesen anların yaşandığı dizide Burak Özçivit'in dua ettiği sahne izleyicileri derinden etkiledi.

DUA SAHNESİ ZİRVEYE OTURDU

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit'in dün akşam yayınlanan bölümünde Fetih suresini okuduğu bölüm zirveye oturdu. Oyuncunun bu sahnelerde Kuran-ı Kerimi doğru telaffuz etmek için 7 aydır Kuran eğitimi aldığı iddia edildi.

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Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. 'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen Kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı.

Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü. Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü.

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'da sure okuduğu sahne diziye damga vurdu

Kuran-ı Kerim, Burak Özçivit, Bala Hatun, Kale, Magazin


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